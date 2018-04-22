  • عاجل:السيسي يصدق على قانون إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الإرهابيين
    • 1338882 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

    الدول العربية تنتهي من خطط وضع نظام مستقل للمدفوعات بينها

    11:51 ص الأحد 22 أبريل 2018
    الدول العربية تنتهي من خطط وضع نظام مستقل للمدفوعات بينها

    تحويل النفقة عبر المحمول

    القاهرة - وكالات:

    انتهت الدول العربية من خطط وضع نظام مستقل للمدفوعات بين دول المنطقة بعدما تسبب ارتفاع تكاليف الامتثال وقيام بنوك عالمية بتقليص حجم أنشطتها في تقويض الترتيبات الحالية، بحسب وكالة رويترز.

    وفي الوقت الحالي تتولى بنوك المراسلة معظم المدفوعات والتسويات بين الدول العربية وهي تقوم بدور الوكيل للمؤسسات الأجنبية التي ليس لها حضور فعلي في دولة ما.

    ورفع تشديد بنوك أمريكية وأوروبية في السنوات الأخيرة قواعد مكافحة غسل الأموال تكلفة هذه الممارسة، في حين خرجت بعض البنوك من السوق للتركيز على قطاعات أكثر ربحية.

    وقال صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إن مجلس إدارته أقر تأسيس كيان إقليمي مستقل لتسوية المدفوعات بين الدول الاثنين والعشرين الأعضاء.

    ولم يحدد الصندوق توقيتا لبدء تطبيق الآلية الجديدة لكن مسؤولي البنك توقعوا في وقت سابق أن يبدأ العمل بها في 2020.

    وسيبلغ رأسمال الكيان الجديد الذي تدعمه البنوك العربية 100 مليون دولار ويملكه صندوق النقد العربي.

    وقال الصندوق إن الهدف من الكيان الجديد دعم استخدام العملات المحلية في عمليات التسوية بين الدول العربية، إلى جانب العملات العالمية الرئيسية.

    الدول العربية مكافحة غسل الأموال البنوك العربية صندوق النقد العربي

    الخبر التالى:

    100 قرش زيادة في الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان