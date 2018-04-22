التخطيط: "ظهر" سيرفع مساهمة قطاع البترول في النمو إلى 16%

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط اليوم الأحد، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تستهدف زيادة مساهمة قطاع الاستخراجات في النمو الاقتصادي إلى 16% خلال العام المقبل وذلك بفضل اكتشاف حقل ظهر.

كما تستهدف الخطة أيضا، زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في النمو إلى 23% خلال أعوام الخطة مقابل 20% حاليا، وزيادة مساهمة قطاع الإنشاءات من 19.6 % حاليا إلى 21.7%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 13.2% مقابل 10.4% حاليا.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الوزارة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توضح خلال القطاعات الرائدة عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المُرتفع والتي ترتكز خطةُ التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2019.

