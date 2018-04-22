التخطيط: افتتاح أكبر مستشفى في الشرق الأوسط لعلاج المسنين قبل منتصف 2022

كتبت - إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الأحد، إن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في مجال تطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن افتتاح مستشفى الشهيد أحمد شوقي بجامعة عين شمس والتي من المنتظر أن تكون أكبر مُستشفى جامعي في الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المُسِنين.

وأضافت الوزارة أن مستهدفات الخطة (2018 /2019 - 2021 /2022) تشمل افتتاح مستشفيات جامعية جديدة تشمل مستشفى الكبَدِ ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا، والصدر بجامعة طنطا.

وتتضمن الخطة زيادة عدد الأسِرّة بالمستشفيات الجامعية بحوالي 2000 سرير، إلى جانب إنشاء ثلاث جامعات بكلٍ من محافظات الوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية جديدة، بحسب البيان.

وذكرت الوزارة أن الخطة تستهدف أيضا السعي للوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثا مع تقديم 300 مِنحة ماجستير في إطار برنامج عُلماء الجيل الرابع.

كما تستهدف الخطة تنفيذ 20 مشروعا بحثيا لتعميق الصناعة، و5 مشروعات بحثية في إطار برنامج جسور التنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج.

وتشمل الخطة إنشاء 3 حاضِنات تكنولوجية في جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحري لِيصِل عدد الحاضِنات إلى 20 حاضِنة بنهاية عام 2018-2019 تعمل على مساندة 90 شركة ناشئة.

ونشرت وزارة التخطيط على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجراف يوضح مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في مجال تطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي.