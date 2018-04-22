القابضة للسياحة تتفاوض لتسوية 30 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة تتفاوض مع بنك الاستثمار القومي، لتسوية مديونية بقيمة 30 مليون جنيه من خلال التنازل عن بعض أصولها لصالح البنك.

وأوضحت حطبة في تصريحات لمصراوي، أن هذه المديونية تخص شركتي بيوت الأزياء الراقية، وبيوت الأزياء الحديثة التابعتين لها، وأن الشركة تبحث مع البنك حاليا خفض الفائدة على هذه المديونية، والاتفاق على قيمتها النهائية، تمهيدا لتسويتها.

وقالت رئيسة الشركة القابضة، إنه يتم حاليا اعتماد الموازنات التقديرية للشركات التابعة خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بالقوائم المالية المجمعة بقيمة 800 مليون جنيه، وعلى مستوى النتائج المستقلة تستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 200 مليون جنيه، بحسب ما قالته ميرفت حطبة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، حاليا على تسوية مديونيات الشركات القابضة والتابعة لدى البنك، والتي تضخمت قيمتها كثيرا نتيجة زيادة الفوائد.

ومن ضمن الحلول المطروحة لتسوية هذه المديونيات إمكانية تنازل الشركات عن بعض أصولها للبنك، بما يمكنها من إعادة التعامل مع القطاع المصرفي.