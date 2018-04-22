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    الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي

    10:55 ص الأحد 22 أبريل 2018
    الدولار ينخفض أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي

    كتب- مصطفى عيد:

    تصوير- احمد جمعة:

    خفض البنك التجاري الدولي سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مساء الخميس الماضي.

    بينما استقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة والبركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

    الدولار لبنك التجاري الدولي عر الدولار نك مصر

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