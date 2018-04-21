جهاز تنظيم الاتصالات: هناك صعوبة فنية في حجب الألعاب الإلكترونية الضارة

كتبت-شيماء شلبي:

قال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن حجب الألعاب الإلكترونية الضارة يستلزم مخاطبة مشغلي خدمة الإنترنت "لمطاردة" عمليات تحميل هذه الألعاب عبر المنصات المختلفة.

وأشار المسؤول في تصريحاته لمصراوي السبت، إلى أن المشغلين سيقومون بحجب كل المواقع التي تتيح تنزيل الألعاب سواء عبر تطبيقات أو لينكات.

وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا، مساء السبت، بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التي تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها ما يسمى بـ"الحوت الأزرق" وغيرها باعتبار أن تلك الألعاب ذات خطورة لأنها تستهدف صغار السن.

وقال المصدر، إن الحجب يستلزم أمرا قضائيا، وهو ما تم عبر قرار النائب العام، وسيوجه به الجهاز إخطارا إلى المشغلين، الذين سيتتبعون هذه "الألعاب الضارة".

وأضاف المصدر "لن نحجب جميع الألعاب ولكن فقط التي نصّ عليها القرار، ونعلم انه هناك صعوبة فنية لحصر جميع المنصات، حيث يقوم مطورو هذه الألعاب دائما بالتحايل على الحجب أو المطاردة بتغييرات في اللينك أو اسم اللعبة أو مواقع التحميل.

وأوضح المصدر أن "الحجب لا ينفذه إلا الجهاز ولكن يتم عبر مشغلي الخدمة وبالتأكيد سيكون حجبا عبر كل المنصات المتاحة لمطاردة تحميل هذه الألعاب".

وأعلنت منصة جوجل بلاي أنها أزالت من متجرها لعبة "الحوت الازوق" في نوفمبر الماضي، وبالمثل قام مسؤولو شركة آبل عبر متجر آب ستورز، بعد تلقي شكاوي عالميا حول خطورة اللعبة.

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