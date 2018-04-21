البوري ينخفض جنيهين.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار السمك البوري جنيهين، بينما استقرت أسعار المكرونة السويسي والبلطي والجمبري، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري بقيمة جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، بينما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و58 جنيها، وكيلو السمك البلطي، بين 19 و20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و380 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.