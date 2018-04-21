18.3 مليار جنيه إجمالي الدعم المنصرف على "تكافل وكرامة" خلال 3 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اليوم السبت، إن عدد المستفيدين من معاشات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بلغ 2.268 مليون أسرة حتى الآن.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي اليوم إن الدعم النقدي يشمل حاليا ما يزد على 10 ملايين مواطن.

وبحسب غادة والي فإن إجمالي ما تم صرفه على برنامج تكافل وكرامة منذ بدايته في مارس 2015 وحتى أبريل الجاري تجاوز 18.37 مليار جنيه.

وقالت الوزيرة في البيان إن إجمالي ما تم صرفه خلال شهر أبريل الجاري، فقط يزيد عن 1.220 مليار جنيه.

وخصصت وزارة المالية مبلغ قيمته 17.5 مليار جنيه لمعاشات الدعم النقدي( تكافل وكرامة) خلال موازنة العام المالي الجديد، وهو نفس المبلغ المتوقع لها خلال العام المالي الحالي.

وبحسب البيان المالي التمهيدي لموزانة العام الجديد فإن الحكومة تستهدف رفع عدد المستحقين لمعاشات الدعم النقدي إلى 3.2 مليون مستحق خلال العام المالي الجديد، مقابل 2.85 مليون مستحق متوقعين بنهاية العام المالي الحالي.

وتأتي محافظات الصعيد في مقدمة من حيث الاستفادة من هذه المعاشات، حيث يبلغ يمثل 72% من إجمالي ما تم صرفه من موزانة البرنامج.

ويمنح معاش تكافل للأسر الفقيرة بشرط انتظام أبنائها في تلقي خدمات صحية والانتظام في الدراسة، وتبلغ قيمة المعاش 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى ٦٠جنيها للطفل دون عمر السادسة، ويرتفع إلى ٨٠ جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، ١٠٠ جنيه لطالب المرحلة الإعدادية ١٤٠ جنيها للمرحلة الثانوية وكان يصرف سابقا بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهريا.

بينما يمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.