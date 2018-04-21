"موسم الأفراح" ينعش مبيعات الأجهزة المنزلية في شارع عبدالعزيز

كتبت- دينا خالد:

حالة من الرواج يشهدها شارع عبد العزيز، الشارع الأشهر لبيع الأجهزة المنزلية، مع اقتراب "موسم أفراح الزواج"، في عيد الفطر، وذلك بعد الركود الذي أصابه نتيجة ارتفاع الأسعار.

ورصد مصراوي في جولة بشارع عبدالعزيز حركة بيع وشراء جيدة، بسبب اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد عادة إقامة حفلات الزفاف، بحسب ما قاله محمد مصطفى أحد التجار.

"كثير من الأسر تحب إقامة حفلات الأفراح في العيد، ويحرصون على شراء الأجهزة قبل دخول شهر رمضان، وهذا هو السبب في الارتفاع النسبي في حركة البيع"، بحسب ما قاله محمد مصطفى، لمصراوي.

وأشار مصطفى إلى أن البعض الأخر من الأسر، سارعوا بشراء ما يحتاجونه من أجهزة، أو تجهيز بناتهم، خشية زيادة أسعارها مجددا.

"الناس سمعت إن في زيادات في الأسعار في الفترة الجاية علشان كدة نزلت تشتري الأجهزة" بحسب مصطفى.

وكانت أسعار الأجهزة المنزلية شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن "موسم بيع الأجهزة المنزلية يكون عادة قبل شهر رمضان بشهر أو ثلاثة أسابيع، حيث يكثر فيها تجهيزات العرائس قبل إقامة حفلات الزفاف في عيد الفطر".

وأشار الطحاوي، إلى أنه رغم حالة الراوج التي تشهدها السوق حاليا، إلا أنها أقل كثيرا من مثيلاتها قبل تعويم الجنيه، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.