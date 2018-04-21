أسعار الذهب تستقر في مصر رغم تراجعها عالميا

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، وذلك على الرغم من تراجعها عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 662 جنيها خلال تعاملات اليوم وهو نفس مستوى أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 567 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 757 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 5296 جنيها.

ويأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1335.68 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة تداول أمس الجمعة بالسوق الأمريكي مسجلا أول خسارة أسبوعية هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.