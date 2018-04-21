6 جنيهات للبسلة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات، والكوسة بين 3 و4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيه، والبسلة بين 5 و6 جنيهات.

وبلغ سعر اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، والفراولة بين 5 و8 جنيهات، والكانتلوب بين 1.5 و4.5 جنيه، والموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه..

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البسلة بين 5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 2.5 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 1.5 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.