6 جنيهات للبسلة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
القاهرة- مصراوي:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.
وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات، والكوسة بين 3 و4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيه، والبسلة بين 5 و6 جنيهات.
وبلغ سعر اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، والفراولة بين 5 و8 جنيهات، والكانتلوب بين 1.5 و4.5 جنيه، والموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه..
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.
الكوسة بين 3 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البسلة بين 5 و6 جنيهات.
السبانخ بين 2.5 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 1.5 و4.5 جنيه.
الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.
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