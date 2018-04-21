"الاتحاد الدولي للغاز" تنهي ترتيبات عقد مؤتمر عالمي في واشنطن أواخر يونيو

كتب- مصطفى عيد:

بحثت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز خلال اجتماعها بالقاهرة، الترتيبات الأخيرة لمؤتمر الغاز العالمي، الذي سيعقد بواشنطن في الفترة من 25 إلى 29 يونيو المقبل.

واختتمت اللجنة أعمال الاجتماع الذي عقد تحت رعاية جمعية الغاز المصرية، عضو الاتحاد الدولي للغاز، أول من أمس، بحسب بيان صادر عن الاتحاد نقلته وزارة البترول.

وقال الاتحاد في بيانه، إنه "سيتم الإعلان عن أسماء أكثر من 500 متحدث عن رؤية الصناعة ومراكز الإبداع والتكنولوجيا، الذين تم اختيارهم بعناية من قبل أعضاء لجان الاتحاد، ويمثل هؤلاء المتحدثون أفضل من يمكن أن تقدمه صناعة الغاز".

وأضاف أنه سيتم بحث القضايا التجارية الحيوية الحالية التي تواجه صناعة البترول والغاز، في المؤتمر العالمي المنتظر عقده الشهر بعد المقبل، والمنتظر أن يجمع خبرات ومشاركة أكثر من ألف متخصص بالصناعة، سيعبرون عن احتياجات كل المجالات المتعلقة بنشاط صناعة الغاز.

وسيناقش جدول أعمال المؤتمر المكثف آخر مستجدات الإبداعات والتكنولوجيات والتحديات التي تواجه صناعة الغاز، وسيروج للدور التحويلي الذي يمكن أن يلعبه الغاز الطبيعي لزيادة توفر الطاقة حول العالم، بحسب البيان.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي للغاز ديفيد كارول، إلى أن طارق الملا، وزير البترول، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، أعربا عن شكرهما على اختيار القاهرة لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد.