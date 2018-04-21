البنك الأهلي يطرح شهادة أمان للعاملين بالخارج الأسبوع الجاري

كتبت-منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك سيبدأ طرح شهادة أمان المصريين للعاملين بالخارج خلال الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تبدأ الثلاثة بنوك الأخرى هي مصر والقاهرة والزراعي، طرح شهادة أمان المصريين للمغتربين الأسبوع الجاري أيضا على غرار البنك الأهلي.

وفي بداية الشهر الجاري أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طرح شهادة أمان للمصريين بالخارج.

وبحسب الوزيرة فأن أي مصري يعمل بالخارج يستطيع شراء الشهادة من خلال فروع البنوك الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة أو أون لاين أو من فروع الصرافات.

ويبلغ عدد العاملين بالخارج حوالي 10 ملايين مصري، لكن هذه الأرقام غير نهائية لأن بعض العمالة بالخارج غير مسجلة، بحسب نبيلة مكرم.

وتباع الشهادة من خلال فروع البنوك أو فروع الصرافات التى تتعامل معها البنوك أو بطاقة الخصم من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

وبدأت البنوك الأربعة طرح شهادة "أمان المصريين" بداية الشهر الماضى، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساطالتأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.