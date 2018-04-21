809 ملايين جنيه إجمالي مبيعات شهادة أمان في 4 بنوك خلال 7 أسابيع

كتبت- منال المصري:

قفزت مبيعات شهادة أمان المصريين إلى 713 ألف شهادة بقيمة بلغت 809 ملايين جنيه خلال 7 أسابيع من طرح الشهادة، بحسب تصريحات مصرفيون لمصراوي.

وكانت أربعة بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري بدأت طرح شهادة أمان المصريين منذ بداية الشهر الماضي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وعاء ادخاري ذو حماية تأمينية على العمالة المؤقتة ولكل المصريين.

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن حصيلة البنك من شهادة أمان المصريين بلغت 563 مليون جنيه بعدد 499 ألف شهادة بيعت للأفراد والشركات، خلال 7 أسابيع.

وأضاف أن الشهادات التي تم إصدارها للأفراد والشركات بلغت 153 ألف شهادة بقيمة 131.5 مليون جنيه.

وتابع أن الشهادات التي تم تحصيل قيمتها وتحت التنفيذ تبلغ 431.5 مليون جنيه بعدد 346 ألف شهادة.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك باع شهادات بعدد 18 ألف شهادة أمان المصريين بقيمة 21 مليون جنيه خلال 7 أسابيع من طرح الشهادة.

وأشار فايد إلى أن الإقبال على شراء شهادة أمان يتزايد أسبوعيا، حيث تلقى البنك 200 ألف طلب تحت التنفيذ من شركات وهيئات لإصدار شهادة أمان .

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مبيعات شهادة أمان المصريين بلغت 141 ألف شهادة بقيمة 153 مليون جنيه خلال 7 أسابيع من طرح الشهادة.

وأضاف لمصراوي أن البنك يعمل على نشر التوعية عن شهادة أمان وشرح مزايا الشهادة لعملائه حيث تجد الشهادة إقبالا واسعا وخاصة من المرأة.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك باع 55 ألف شهادة أمان بقيمة 72 مليون جنيه خلال 7 أسابيع من طرح الشهادة.

يذكر أن شهادة "أمان" تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساطالتأمينية التي تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة.

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