مصر تفوز برئاسة المجلس الائتماني لصندوق تحسين الخدمات البريدية

كتبت- شيماء شلبي:

قالت الهيئة القومية للبريد المصري، اليوم السبت إنها فازت بعضوية ورئاسة المجلس الائتماني لصندوق تحسين الخدمات البريدية باتحاد البريد العالمي لمدة 3 سنوات قادمة.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، في بيان صحفي إن فوز مصر بعضوية المجلس الائتماني للصندوق على مدار 3 سنوات يمثل تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمي والدولي للبريد المصري.

ونافست هيئة البريد، العديد من الدول منها بوركينا فاسو وغانا وكوت ديفوار، حيث حصلت مصر على 29 صوتا مقابل 4 أصوات لغانا و5 أصوات لبوركينا فاسو، وانسحاب كوت ديفوار، وفقا للبيان.

وأضاف البيان إن مصر حققت هذا الانجاز بعد منافسة قوية مع الدول المشاركة.

يذكر أن مصر فازت من قبل في 2015 بعضوية المجلس الائتماني لصندوق تحسين نوعية الخدمة في، ومنصب نائب رئيس المجلس الإداري للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل في يوليو 2016 وعضوية مجلس الاستثمار البريدي للاتحاد البريدي العالمي في أكتوبر 2016 وعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي المتوسطي في ديسمبر 2016.