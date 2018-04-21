سحر نصر تبحث مشروعات برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر

كتب - مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان، المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة.

كما بحث الجانبان، الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال زيارة فريدريكا موجريني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لمصر في 30 أبريل الجاري.

جاء اللقاء على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت.

وتجاوزت حجم المنح من الاتحاد الأوروبي لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة إن هذا الرقم يرتفع إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.

كما بحثت الوزيرة، مع يوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، تطورات توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء، ومتابعة نتائج اجتماعات الصناديق العربية والتي عقدت في الأردن منذ أسبوعين.

وناقش الجانبان، أيضا عددا من المشروعات الجديدة التي يمكن للصندوق السعودي للتنمية المشاركة في دعمها في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبارها مشروعات تمثل أولوية تنموية لدى مصر.

واتفقت مصر في عام 2016 مع عدد من الصناديق العربية على تمويل برنامج تنمية سيناء، منها الصندوق السعودي للتنمية الذي خصص 1.5 مليار دولار للمشروع، وأيضا الصندوق الكويتي للتنمية والذي خصص 900 مليون دولار على 3 سنوات.