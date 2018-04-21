وزير المالية: مصر ملتزمة بتحقيق تغطية صحية شاملة بحلول 2030

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة المالية اليوم السبت إن الوزير، عمرو الجارحي، شارك في منتدى رفيع المستوى ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بعنوان "نحو تغطية صحية شاملة: معالجة ازمات تمويل النظم الصحية للقضاء على الفقر".

وقال الجارحي في البيان إنه أكد خلال مشاركته على أهمية وجود تغطية صحية شاملة وتوفير التمويل المناسب لها وتحسين كفاءة الانفاق على تلك النظم.

وناقش الجارحي مع نظرائه والوفود المشاركة الخطوات التي اتخذتها مصر بالفعل والخطوات القادمة فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، بحسب البيان.

وعرض الجارحي، خلال المنتدى منظومة التأمين الصحي الجديدة في مصر والهيكل المالي للمنظومة، بحسب البيان.

وأضاف أن مصر ملتزمة بتحقيق تغطية صحية شاملة باعتبارها أحد الأهداف الهامة للاستراتيجية الرئيسية لمصر 2030.

وأشار إلى أهمية الإلتزام السياسي بتوفير تغطية صحية شاملة على الصعيد الدولي للتأكد من وصول الخدمة لكافة المواطنين في شتى أنحاء العالم لما له من مردود اجتماعي واقتصادي على المجتمعات الدولية المختلفة.

ووفقا للبيان أشاد الجارحي بالدعم السياسي الذي تمنحه القيادة السياسية في توفير الموارد المالية المتنوعة والتمويل اللازم لضمان الاستدامة المالية لهذا النظام وتحقيق التغطية الشاملة واللازمة له.

يذكر أن المنتدى شارك فيه جيم كيم، رئيس البنك الدولي ورئيس منظمة الصحة العالمية ووزير مالية اليابان ونظرائه من الدول المشاركة وعدد من ممثلي الدول الذين حضروا.