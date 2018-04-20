اقتصاد الأسبوع: أسعار ياميش رمضان وشهادات جديدة بالبنوك بعد إلغاء الـ17%

كتبت - إيمان منصور:

يرصد مصراوي، في إطار الخدمة الأسبوعية التي يقدمها لقرائه، أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي أخبارًا اقتصادية هامة، إصدار البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل، والتي استحوذت فيها فوائد الديون على 45.2% من الإيرادات العامة للدولة،

وإعلان وزارة التخطيط عن خطة التنمية المستدامة 2020، والتي استهدفت الحكومة من خلالها استثمارات حكومية لتنمية الصعيد بنحو 10 مليار جنيه

كما شهد أيضا، تراجع أسعار الحديد وارتفاع أسعار الأسمنت والذهب وانخفاض معدل البطالة خلال العام الماضي، ونشر أسعار ياميش رمضان، وطرح شهادات جديدة بالبنوك بعد إلغاء الـ17%.

لمزيد من التفاصيل:

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