الجنيه يواصل تراجعه أمام اليورو والاسترليني للأسبوع الثاني

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف اليورو والإسترليني أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع وذلك للأسبوع الثامي على التوالي، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية عند نفس مستويات الجمعة الماضي.

وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 21.70 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع، مقابل 21.63 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع الجمعة الماضي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 24.88 جنيه للشراء و25.17 جنيه للبيع، مقابل 24.85 جنيه للشراء و24.12 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند 17.57 جيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

كما ثبت سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه إلى 58.59 جنيه للشراء، و59 جنيها للبيع وهي نفس أسعار الجمعة الماضية.

وظل سعر الريال السعودي مستقرا أمام الجنيه بنهاية الأسبوع عند 4.68 جنيه للشراء و4.71 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، 4.78 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري 4.56 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.