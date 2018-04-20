تعرف على أسعار السمك بسوق العبور في نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والبوري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور عند نفس أسعار الأمس.

وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 50 و58 جنيها، وكيلو السمك البلطي، بين 19 و20 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و380 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها، وسعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.