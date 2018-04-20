9جنيهات لكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور بنهاية الأسبوع
كتبت- إيمان منصور:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الجمعة، عند نفس مستوياتها بالأمس.
وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات، والبطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، و الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات، والخيار بين 3 و 4 جنيهات.
وبلغ سعر الفراولة بين 5 و8 جنيهات للكيلو، والبرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه، واستقر اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.
الكوسة بين 3 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات .
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البسلة بين 5 و6 جنيهات.
السبانخ بين 2.5 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 5.5 و5.5 جنيه.
اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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