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9جنيهات لكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور بنهاية الأسبوع

04:26 م الجمعة 20 أبريل 2018
9جنيهات لكيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور بنهاية الأسبوع

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور اليوم الجمعة، عند نفس مستوياتها بالأمس.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات، والبطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه، و الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات، والخيار بين 3 و 4 جنيهات.

وبلغ سعر الفراولة بين 5 و8 جنيهات للكيلو، والبرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه، واستقر اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات .

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7.5جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البسلة بين 5 و6 جنيهات.

السبانخ بين 2.5 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الخضراوات الليمون سوق العبور

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