أمين عام أوبك يرد على انتقاد ترامب بشأن ارتفاع أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك يوم الجمعة إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أصدقاء للولايات المتحدة ولديهم اهتمام قوي بنموها وازدهارها، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا لوريترز، أدلى باركيندو بتلك التصريحات بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له أوبك بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وقال باركيندو "إعلان التعاون الذي أبرمته 24 دولة منتجة في ديسمبر 2016 وتم تنفيذه بإخلاص لم يمنع التراجع فحسب، بل أنقذ أيضا صناعة النفط من انهيار وشيك"