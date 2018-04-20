تخفيضات الانتاج وقوة الطلب ترفع أسعار النفط للأسبوع الثاني

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة رويترز، إن أسعار النفط تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة بفضل تقلص الإمدادات واستمرار الدعم من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بشأن خفض الإمدادات.

وبحسب رويترز، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 22 سنتا عن الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 68.50 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 أمس الخميس عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل بالترتيب.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك وحلفائها ما زالوا بعيدين عن الوصول إلى هدفهم وإن خفض مخزونات النفط بحاجة إلى الاستمرار.

وقالت مصادر لرويترز إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أبلغ نظراءه في أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة خلال اجتماع مغلق في مدينة جدة السعودية اليوم الجمعة بأن موسكو ملتزمة باتفاق خفض الإمدادات حتى نهاية عام 2018.

تحدثت المصادر بعد أن ذكرت وكالة تاس الروسية نقلا عن نوفاك أن دول أوبك والمنتجين من خارجها من المحتمل أن يقوموا بتخفيف تخفيضات إنتاج النفط هذا العام.

وبعيدا عن إدارة أوبك للإمدادات، فإن أسعار الخام تلقت أيضا دعما من توقعات بأن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران، وهي عضو في المنظمة.