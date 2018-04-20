التخطيط: 4.5 مليار جنيه استثمارات حكومية لتطوير الصناعة العام المقبل

كتب- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط اليوم الجمعة، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل تستهدف ضخ استثمارات حكومية للقطاع الصناعي بنحو 4.5 مليار جنيه، بهدف تطوير المناطق الصناعية القائمة، والبدء في المرحلة الثانية من توسّعات مُجمّع مِرغِم للصناعات البلاستيكية.

كما تتضمن الاستثمارات المستهدفة للقطاع الصناعي، استكمال أعمال التطوير لمدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكي للجلود، وطرح 3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المُرفّقة، تحسين جودة وتنافسية الصناعة لعدد 800 مصنع، وتطوير 125 مدرسة ومركز تدريب مهني وتقني، وتوفير 20 ألف فرصة عمل في إطار برنامج التدريب بغرض التشغيل..

وأضافت الوزارة أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 5% إلى نحو 6.5%، بالإضافة إلى وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12% وبما يوفر حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة.

جاء ذلك خلال مانشرته الوزارةعلى صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر انفوجرافًا يتضمن مستهدفات قطاع التنمية الصناعية بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 2018-2019.