التخطيط: زيادة زراعة القمح لـ 3.4 مليون فدان العام المقبل (إنفوجرافيك)

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط اليوم الجمعة، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل فيما يخص مجال التنمية الزراعية، تستهدف زيادة زراعة المحاصيل الاستيراتيجة كالقمح إلى 3.4 مليون فدان مقابل 2.92 مليون فدان خلال عام 2016- 2017.

كما تستهدف الخطة التوسع في زراعة القطن بقيمة 400 ألف فدان مقابل 217 ألف فدان، وزيادة المحاصيل الزيتية إلى 4.91 ألف فدان مقابل 357 ألف فدان، بجانب زيادة مساحات الأراضي المُخصّصة لزراعة الزيتون إلى 293 ألف فدان مُقابِل 258 ألف فدان.

جاء ذلك خلال مانشرته الوزارة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال انفوجرافًا يوضح البرامج القطاعية ومُستهدفاتها في خطة العام الأول 2018-2019.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تسهتدف التوسّعَ الأُفقيِ في زراعة المحاصيل بإضافةِ نحو 500 ألف فدان لتصل إجمالي المساحة المُنزرعة إلى 10.65 مليون فدان عام العام المقبل، والتوسّع الرأسي بزيادة إجمالي المساحة المحصولية إلى 18.43 مليون فدان مُقابِل 15.8 مليون فدان في 2016-2017.