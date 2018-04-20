الرقابة الصناعية تنفذ 1271 حملة تفتيشية على المصانع في مارس

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء نحو 1.2 ألف حملة تفتيشية على المصانع خلال مارس الماضي، لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية.

كما أجرت المصلحة نحو 520 دراسة فنية متخصصة تضمنت 190 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و317 دراسة فنية ومتنوعة، و13 دراسة لمستلزمات الإنتاج، بحسب إبراهيم المناسترلي رئيس المصلحة.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، قامت الرقابة الصناعية بترخيص 344 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 75 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل عدد 2 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف المناسترلي أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 275 استفساراً و143 شكوى.

ووفقا لبيان الوزارة، قامت مصلحة الكيمياء بإجراء التحاليل المعملية لعدد 4.1 ألف عينة اختبار وذلك بمعامل القاهرة بواقع 2.1 عينة والإسكندرية 1.7 عينة والسويس 218 عينة وأسيوط 90 عينة ومعمل منسوجات مدينة نصر 7 عينات.

كما قامت الكيمياء خلال مارس بإنتاج 1245 لتر حبر سري المستخدم في ختم اللحوم بالمجازر.

وفيما يتعلق بتطوير وتحسين الأداء وخدمة العملاء تقوم مصلحة الكيمياء حاليا بدراسة تنفيذ شبكة ربط داخلية بين المعامل التابعة للمصلحة ومراكز خدمة العملاء، وتقليل مدة تحليل العينات حتي أسبوع عمل واحد.

وتقوم مصلحة الكيمياء أيضا حاليا، بتأهيل وتطوير معمل الميكروبيولوجي ومعمل الأغذية وربط كافة معامل الهيئة بشبكة الإنترنت وتطوير نظام سرية وتأمين التقارير الصادرة عن معامل المصلحة بنظام الكيوكود واستخدام علامات تأمين ورموز لتأمين تقارير المصلحة لحمايتها من التلاعب.

جاء ذلك خلال تقارير حول مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر مارس الماضي، في إطار متابعةالوزارة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.