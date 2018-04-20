وزير التجارة: 8.1 مليار يورو صادرات مصر للاتحاد الأوروبي خلال 2017

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن صادرات مصر لأسواق دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 21%، مسجلة نحو 8.1 مليار يورو مقارنة بنحو 6.7 مليار يورو خلال عام 2016.

واضاف الوزير أن الزيادة في نسبة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي ساهمت في نمو حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 28 مليار يورو مقابل 27.3 مليار يورو خلال العام السابق له.

وقال قابيل إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر حيث يمثل سوق التصدير الأهم لمصر ويستحوذ على نسبة 22.7% من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وقال أحمد أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري إن إهم دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من مصر خلال العام الماضي تضمنت إيطاليا وألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة وبلغاريا.

وأضاف عنتر أن بنود الصادرات المصرية التى حققت زيادة خلال عام 2017 إلى هذه الأسواق شملت الحديد والألومنيوم ومنتجاتهما والأسمدة والسلع الكيماوية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والبلاستيك ومنتجاته ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية