وزير المالية: بعثة فنية للنقد الدولى تزور القاهرة حاليا لإصلاح الضرائب

كتب – أحمد السيد ومنال المصري:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الإثنين، إن هناك بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا لمراجعة منظومة الضرائب وتطويرها.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر إطلاق نظام الإقرارات الضريبية والتوقيع الإليكتروني، أن وزارة المالية تهدف لرفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتتراوح ما بين17 إلى 18 بالمئة، مقابل 14 بالمئة حاليا.

وأشار الوزير إلى أن مجلس النواب سيوافق على تعديلات جديدة في شكل الإقرار الضريبي، وتقديم الضريبة على جزئين خلال الشهر الحالي.

وأضاف أن مصر لم تطور الإدارة الضريبية بشكل كاف خلال السنوات الماضية، وأن الوزارة تسعى لاستكمال المشروعات القائمة ، وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب بالخارج لاسيما في الإمارات والمكسيك.

وأشار وزير المالية إلى الاطلاع على التجارب الدولية للتطوير لتحقيق الأهداف.

وكا أشار إلى ارتفاع فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل إلى 520 مليار جنيه، مقارنة بـ 438 مليار جنيه في العام الجاري.