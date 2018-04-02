إقبال مكثف على شهادة الـ 17% في البنك الأهلي تحسبا لخفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

رصد "مصراوى" إقبالا كثيفا من العملاء، على فروع البنك الأهلي المصري، من أجل شراء شهادات الادخار مرتفعة العائد، تحسبا لوقفها خلال الأيام المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الرئيسية.

ولا يزال البنك الأهلي يطرح شهادات الادخار ذات العائد 17% و15%، حتى الآن، كما يطرح أيضا شهادات الاستثمار ذات العائد 17.25% و15.25% التي يوزعها نيابة عن بنك الاستثمار القومي.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حصيلة البنك من الشهادات مرتفعة العائد قفزت إلى نحو 40.5 مليار جنيه تقريبا، بزيادة نحو 5.5 مليار جنيه في يومين، حيث كانت الحصيلة 35 مليار جنيه فقط بنهاية الأسبوع الماضي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و 17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

وشهادات الادخار ذات العائد السنوي الثابت 17%، لا تطرح إلا في بنكي الأهلي ومصر حاليا.

ومن المنتظر أن يعقد البنكان اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لتعديل أسعار الفائدة على جميع الاوعية الادخارية بما يتماشي مع الأسعار التي أقرها المركزي.

وقررت بعض البنوك العاملة في السوق اليوم وأمس، إلغاء الشهادات مرتفعة العائد التي تطرحها، حيث أوقف بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، شهادة الـ 15% ذات الأجل 5 سنوات، كما يدرس خفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية التي يبلغ أجلها 3 سنوات ويصرف عائدها شهريا لتصبح 13%.

كما قرر بنك مصر إيران ايقاف الشهادة الثلاثية ذات الفائدة 16% وخفض الفائدة 1% علي حسابات التوفير والودائع؟

وقرر البنك العقاري خفض الفائدة 1% علي جميع الأوعية الادخارية.

وخفض بنك مصر الفائدة علي حساب كبار العملاء 1% بداية من أمس الأحد .

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