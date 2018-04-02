أسعار الدواجن ترتفع إلى 32 جنيها للكيلو.. وتوقعات بالمزيد خلال أسابيع

كتبت - دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ارتفعت بنحو 3 جنيهات خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث زاد سعر الكيلو من 22 إلى 25 جنيها في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بين 29 و32 جنيها.

وأرجع السيد ارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتخطيها 7 آلاف جنيه للطن، بزيادة 200 جنيها خلال الفترة الماضية.

كما ارتفع سعر الكتكوت نتيجة زيادة الطلب عليه بعد انتهاء فصل الشتاء واستعداد المنتجين لموسم شهر رمضان، بحسب السيد.

وتوقع السيد زيادة الإقبال على شراء الدواجن والبيض خلال الأسابيع المقبلة، مع انتهاء صيام الأقباط، "مما قد يدفع إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب".

ورغم ارتفاع أسعار الدواجن إلا أن أسعار البيض تشهد استقرارا عند 28.5 جنيها للطبق في المزرعة ليباع جملة بسعر 33 جنيها في الأسواق، ويتفاوت سعره القطاعي حسب كل منطقة، بحسب عبدالعزيز.

وفي يناير الماضي، انتشرت بالأسواق كميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار مخفضة، تم طرحها من قبل المجمعات الاستهلاكية الحكومية وسيارات تابعة لجهات في الدولة، بأسعار تتراوح بين 12.5 و14 جنيها.