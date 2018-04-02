الدولار يصعد في 3 بنوك وينخفض بـ "الإسكندرية" مع نهاية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستواه في الصباح، بينما تراجع السعر في بنك الإسكندرية، واستقر في 6 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع في الصباح.

كما صعد سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وارتفع أيضا سعر صرف الدولار في بنك البركة إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع في الصباح.

بينما تراجع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.