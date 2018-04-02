أكسا توقع عقد شراكة مع الشراع للوساطة التأمينية لتوزيع منتجاتها

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة أكسا للتأمين مصر، عقد شراكة تأمينية مع مجموعة الشراع للوساطة التأمينية خلال شهر فبراير الماضي، لتعزيز التعاون بين الطرفين في إطار استراتيجية أكسا لزيادة قنوات التوزيع الخاصة بمنتجاتها.

وقال أحمد ناصف العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين، إن الشركة سوف تقوم بطرح وثيقة "أوتو جو" للتأمين على السيارات لعملاء المجموعة البافارية المالكة لعلامة BMW في مصر، والتي سيتمكن العملاء من خلالها بالاستفادة بالعديد من المزايا التأمينية التي تنفرد أكسا بتقديمها.

وبحسب ناصف تشمل الخدمات، الاستفادة بخدمة الدفع المباشر حيث لا يقوم العميل بدفع أي رسوم عند الإصلاح داخل شبكة إصلاح المجموعة البافارية، بالإضافة إلى قيام أكسا بدفع قيمة المطالبة الخاصة بإصلاح السيارة خارج الشبكة في خلال 3 أيام عمل فقط.

وقال ، إن الشركة توفر أيضا خدمة المساعدة بواسطة فريق مختص بخدمة العملاء، كما تتوفر خدمة سحب السيارة في حال وقوع عطل ناتج عن مشكلة ميكانيكية أو حادث، والمساعدة على تغيير الإطارات، وإعادة تشغيل البطارية والتزويد بالوقود في الحالات الطارئة.

وقامت أكسا بطرح منتج "أوتو جو" للتأمين على السيارات العام الماضي، سعياً نحو تحقيق استراتيجيتها بتوفير جميع المنتجات التأمينية، لجميع فئات العملاء في مصر من خلال كل قنوات التوزيع بالتركيز على تطوير خدمة العملاء، والابتكار المستمر، لتمكينهم من عيش حياة أفضل.

وأكسا مصر هي مجموعة شركات تأمين ذات خطوط أعمال متعددة تقدم منتجات تأمين عامة وتأمين على الحياة وخدمات حماية تأمينية وتأمين طبي وخطط للتأمين على المشروعات متناهية الصغر.