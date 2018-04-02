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    بنك "SAIB" يوقف شهادة الـ 5 سنوات ويدرس خفض الفائدة على الثلاثية

    03:47 م الإثنين 02 أبريل 2018
    بنك "SAIB" يوقف شهادة الـ 5 سنوات ويدرس خفض الفائدة على الثلاثية

    بنك SAIB

    كتبت- منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك "الأليكو"، قررت أمس الأحد، إيقاف شهادة الـ 15% ذات الأجل 5 سنوات.

    يأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية، بنسبة 1% لتهبط إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

    ويدرس بنك "SAIB" خفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية التي يبلغ أجلها 3 سنوات ويصرف عائدها شهريا لتصبح 13%، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة، بحسب المصدر.

    وذكر المصدر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستعقد اجتماعا آخر اليوم الإثنين لبحث خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع، وإصدار شهادات جديدة.

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