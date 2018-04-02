بنك "SAIB" يوقف شهادة الـ 5 سنوات ويدرس خفض الفائدة على الثلاثية

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك "الأليكو"، قررت أمس الأحد، إيقاف شهادة الـ 15% ذات الأجل 5 سنوات.

يأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية، بنسبة 1% لتهبط إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

ويدرس بنك "SAIB" خفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية التي يبلغ أجلها 3 سنوات ويصرف عائدها شهريا لتصبح 13%، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة، بحسب المصدر.

وذكر المصدر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستعقد اجتماعا آخر اليوم الإثنين لبحث خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع، وإصدار شهادات جديدة.