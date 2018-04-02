الهند تفرض ضريبة 10% على واردات المكونات الرئيسية للهواتف الذكية

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن الهند فرضت ضريبة نسبتها 10% على واردات المكونات الرئيسية للهواتف الذكية، من بينها لوحات الدوائر المطبوعة المزودة بمكونات إلكترونية.

وكانت رويترز نشرت تقريرا الأسبوع الماضي، قالت فيه إن الهند تدرس فرض رسوم جديدة على واردات لوحات الدوائر المطبوعة المزودة بمكونات إلكترونية، والتي تشمل أجزاء مثل وحدات المعالجة والذاكرة والرقائق اللاسلكية.

وتم فرض ضريبة جمركية بنسبة 10% أيضا على واردات وحدات كاميرات الهواتف والموصلات.

جاءت هذه الخطوة في إطار خطة تصنيع على مراحل لزيادة الإنتاج المحلي من أجهزة المحمول، وتهدف إلى تعزيز حملة "صنع في الهند" التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحويل بلاده إلى مركز تصنيع مثل جارتها الصين.