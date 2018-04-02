البورصة تواصل الصعود للجلسة الثانية بعد خفض المركزي أسعار الفائدة

كتبت- إيمان منصور:

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ليواصل المؤشر الرئيسي الصعود خلال ثاني الجلسات بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5%، إلى مستوى 17685 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، بينما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وسجلت تعاملات الأجانب خلال تعاملات اليوم صافي شراء بقيمة 88 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، و73.2 مليون جنيه على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي أمس الأحد، ليصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8%، عند مستوى 17595 نقطة.

وقرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي، خفض أسعارالفائدة الرئيسية، بنسبة 1% لتهبط إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.