"3 كيلو بكيلو جاهز".. ربات بيوت يصنعن الفسيخ منزليا بعد ارتفاع سعره

كتبت- دينا خالد:

اتخذت سارة محمد، ربة منزل، قرارا لأول مرة، بتصنيع الفسيخ منزليا قبل شم النسيم، بعدما شهدت أسعاره زيادة جديدة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

شاهدت سارة أحد برامج الطبخ الشهيرة فوجدت "الشيف" يعرض طريقة تخليل الفسيخ منزليا، "لقيت المكونات بسيطة وطريقته سهلة جدا، علشان كده قررت أعمله في البيت".

اشترت سارة 2 كيلو من السمك البوري بسعر 40 جنيها للكيلو، وقامت بتخليلهم بالملح والشطة، ليبلغ إجمالي ما أنفقته على "تخليله" نحو 80 جنيها، بحسب قولها.

خلال العام الماضي، اشترت سارة كيلو الفسيخ بنحو 130 جنيها وهي نفس أسعار العام الحالي تقريبا، وبحسب قولها "لقيت بتاع البيت مضمون أكتر ونظيف ومفيش مقارنة بينه وبين سعر الجاهز".

وتتراوح أسعار كيلو الفسيخ هذا العام ما بين 120 إلى 150 جنيها، ويبلغ سعر كيلو الملوحة ما بين 130 إلى 150 جنيها، وكيلو السردين بين 50 و60 جنيها، والرنجة ما بين 30 إلى 60 جينها، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي سابقا.

وتضيف سارة "لا يوجد اختلاف في الطعم بينه وبين الجاهز فطريقة تخليل الفسيخ واحدة، وأعتقد أنها لن تكون المرة الأخيرة لتخليل الفسيخ منزليا فالوفر كثير".

أما ندى محمد، والتي اعتادت على شراء الملوحة، وجدت أن سعرها هذا العام 150 جنيها مثل العام الماضي، بعدما كانت تشتريها بـ 80 جنيها خلال الأعوام السابقة، لذلك قررت أن تعدها في المنزل.

وتقول ندى إنها بعد بحث وجدت أن سمكة الملوحة غير متوفرة في الأسواق، حيث أنها سمكة تأتي من نيل أسوان، فلجأت إلى تخليل الفسيخ، حيث يتوفر سمك البوري الذي يصنع منه.

اشترت ندى 3 كيلوات من السمك البوري بسعر 45 جنيها للكيلو لتجد إجمالي ما دفعته، هو ثمن كيلو واحد جاهز سواء من الملوحة أو الفسيخ.

"ليه اشتري كيلو فسيخ أو ملوحة بـ 150 جنيه وهو في الآخر حاجة ما تستاهلش كل الفلوس دي وتكلفتها أقل بكتير"، بحسب ندى.

ووفقا لبيانات التضخم لشهر فبراير الماضي، ارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 17.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 14.9%، ومجموعة السمك المملـح والمدخن بنسبة 28.2% ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة 36.1%.

وبعد 5 سنوات من الانقطاع عن تحليل الفسيخ والسردين، عادت جيهان عبده، ربة منزل، إلى عادتها بعد ارتفاع الأسعار التي شهدها الفسيخ والسردين منذ العام الماضي وحتى الآن.

"ليه اشتري كيلو سردين جاهز بـ 50 جنيه وهو سعر الكيلو في الأسواق لا يتعدى الـ 15 جنيه، وطريقة التخليل سهلة ومتعودين من صغرنا عليها" بحسب جيهان.

وتضيف جيهان أن صناعة الأسماك المملحة منزليا وبالطريقة الصحيحة أضمن من شرائها جاهزة، كما أن سعرها جاهز أكثر من 3 أضعاف تكلفتها.

اشترت جيهان 3 كيلو سمك بوري منذ أكثر من شهر ونصف، بسعر 38 جنيها للكيلو، و2 كيلو سردين بسعر 15 جنيها للكيلو، ليكون إجمالي ما دفعته 144 جنيها، وهو سعر كيلو فسيخ واحد تقريبا، بحسب قولها.

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