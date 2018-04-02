اتحاد الصناعات يقدم تدريبا لمديري المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة

كتبت- دينا خالد:

عقدت لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات ندوة، للإعلان عن فتح باب التقدم للبرنامج الألماني لتدريب المديرين بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية لشئون الاقتصاد والطاقة ووكالة التنمية الألمانية GIZ.

وقال بيان صحفي من الاتحاد اليوم الاثنين إن البرنامج يهدف إلى توسيع وتعميق مجالات التعاون التجاري والتنموي بين ألمانيا و مصر بالإضافة إلى 18 دولة أخرى.

وأضاف أن البرنامج التدريبي مدته 4 أسابيع يتم من خلاله تعريف رؤساء ومديري المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة على سُبل إدارة الأعمال من خلال محاضرات تدريبية وزيارات ميدانية في معاهد وشركات ألمانية.

ويتيح هذا التدريب فرصا للمتدربين لعقد وإبرام اتفاقيات عمل مبدئية لعلاقات تجارية ممتدة، وستكون فترة تنفيذ البرنامج عبر الدورة العامة المتاحة للمنشآت من جميع القطاعات الصناعية في الربع الأخير من سنة 2018.

وحدد الاتحاد شروطاً للالتحاق بالتدريب تتضمن ألا تكون المنشأة قد اشتركت فى البرنامج من قبل، وأن تكون من القطاع الخاص ومسجلة رسمياً بالقطاع الصناعي، وألا تكون جزءاً من مجموعة شركات كبيرة، وألا يزيد عدد العاملين بها على 350 فردًا.

كما لا يقل عائدها السنوي عن 5 ملايين جنيه مصري، ولا يزيد على 100 مليون جنيه مصري. ويُفضل أن تكون للمنشأة خبرة سابقة في مجال التصدير والمعاملات التجارية الدولية، وأن يكون لديها معرفة بالمنشآت الألمانية التي تسعى للتعامل معها ومقابلتها في أثناء البرنامج.

