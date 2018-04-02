توقعات بارتفاع إنتاج مصر من السكر الأبيض خلال الموسم الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير صادر من وزارة الزراعة الأمريكية، أن يرتفع إنتاج مصر من السكر الأبيض خلال الموسم الجديد 2018- 2019، بنسبة 5% ليصل إلى 2.44 مليون طن متري مقارنة بإنتاج الموسم الحالي.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنتج مصر 2.32 مليون طن متري من السكر الأبيض (المكرر) خلال الموسم الحالي.

وعزا التقرير هذه الزيادة إلى رفع الحكومة سعر شراء قصب السكر من الفلاحين، هذا الموسم.

وفي يناير الماضي، رفعت الحكومة سعر شراء قصب السكر إلى 720 جنيها للطن، في الموسم الحالي، مقابل 620 جنيها، في العام الماضي، بزيادة 16%.

وكانت الحكومة تقترح سعر توريد القصب خلال العام الجاري عند 700 جنيه للطن، لكنها رفعته إلى 720 جنيها للطن بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية قال إن رفع الحكومة المصرية سعر استلام طن قصب السكر من الفلاحين، يعوضهم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن أنه يشجعهم على مواصلة زراعته.

وتنتج مصر أيضا 1.3 مليون طن سكر من البنجر سنويا ويبلغ إجمالي استهلاكها حوالي ثلاثة ملايين طن في السنة، وتلبي الحكومة الفرق بين الاستهلاك والإنتاج بمزيج من واردات القطاعين العام والخاص، وفقا لوكالة رويترز.

وتوقعت الوزارة أن يرتفع استهلاك مصر من السكر خلال الموسم 2018- 2019، بنسبة 1.6% ليصل إلى 3.1 مليون طن متري، نتيجة زيادة السكان.

تتوقع مصر إنتاج نحو مليون طن من السكر من القصب في الموسم الحالي الذي يبدأ في يناير وينتهي في مايو.

وقال التقرير إن اقتصاد منطقة صعيد مصر يعتمد على إنتاج قصب السكر، حيث أن أي اضطراب في المساحات المزروعة تؤثر على حياة ما يقرب من 200 ألف أسرة، فضلا عن 300 ألف أسرة تستفيد من الشركات التي تنتج السكر في المنطقة.

وتزرع مصر قصب السكر خلال موسمين يبدأ الموسم الأول خلال فبراير أو مارس من كل عام، بينما يبدأ الموسم الثاني خلال سبتمبر وأكتوبر من كل عام، ويحتاج المحصول لنحو 12 شهرا لكي ينمو.

اقرأ أيضا:

تقرير أمريكي: رفع سعر توريد قصب السكر يشجع الفلاحين على مواصلة زراعته