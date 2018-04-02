زيادة جديدة في أسعار الذهب في مصر تأثرا بارتفاعها عالميا

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين، جنيهين للجرام الواحد، متأثرة بصعود المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 653 جنيها مقابل 651 جنيها بالأمس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 559 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 746 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5224 جنيها.

وقال نجيب، إن الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار الذهب بالسوق المحلي جاءت نتيجة صعود المعدن عالميا.

وعالميا، ارتفع الذهب اليوم مع تراجع الدولار وفي ظل تجدد التوترات بشأن حرب تجارية إثر فرض الصين رسوما إضافية على منتجات أمريكية ردا على الرسوم الأمريكية على واردات الألومنيوم والصلب، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.5% إلى 1331.2 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش.