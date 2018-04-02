فبراير يشهد أقل زيادة لودائع القطاع العائلي الدولارية بالبنوك في 4 أشهر

كتب - مصطفى عيد:

سجلت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية في البنوك أقل زيادة في 4 أشهر خلال فبراير الماضي بقيمة مليار و357 مليون جنيه، بحسب أحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات المركزي، أن ودائع القطاع العائلي في البنوك بالعملات الأجنبية سجلت 464.8 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 463.4 مليار جنيه في نهاية فبراير.

وكانت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية تراجعت خلال أكتوبر الماضي بحوالي 45 مليون جنيه مقارنة بسبتمبر، لتسجل بنهاية أكتوبر 448.1 مليار جنيه.

وانخفضت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية قصيرة الأجل خلال فبراير بقيمة 697 مليون جنيه مقارنة بيناير، حيث سجلت بنهاية فبراير 49.1 مليار جنيه.

بينما ارتفعت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية متوسطة وطويلة الأجل إلى 415.7 مليار جنيه بنهاية الشهر بزيادة 2.1 مليار جنيه عن يناير.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت ودائع العملاء في البنوك بالعملات الأجنبية (بخلاف الودائع الحكومية) 690.1 مليار جنيه في نهاية فبراير بتراجع 1.1 مليار جنيه عن يناير، وهو أول تراجع منذ أغسطس الماضي.

وبلغت ودائع القطاع العائلي في البنوك بالعملة المحلية بنهاية فبراير الماضي 1812.8 مليار جنيه بزيادة 29.6 مليار جنيه عن يناير، وذلك على الرغم من تراجع قصيرة الأجل من هذه الودائع بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال فبراير ليسجل 130.9 مليار جنيه.

وسجل إجمالي الودائع في البنوك بالعملة المحلية - عدا ودائع القطاع العائلي - 2194.7 مليار جنيه في نهاية فبراير بزيادة 40.4 مليار جنيه عن يناير الماضي.