وزير الصناعة: مدينة الأثاث بدمياط ستوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يوفر مشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، عقب تشغيل المصانع والوحدات الانتاجية بها.

وأضاف قابيل، أنه تم الانتهاء من 99% من أعمال الإنشاءات للوحدات الانتاجية بالمدينة، والتي يبلغ عددها 1.4 ألف وحدة، كما يجري حاليا الانتهاء من كافة المرافق شاملة المياة والكهرباء والطرق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بشأن متابعة الخطة التنفيذية للمشروع، بمشاركة، إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط وكامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة و أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

وأوضح الوزير أن مدينة الأثاث ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط وتحويل دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال النهوض بهذه الصناعة وفقا لأحدث التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، لخلق فرص تصديرية لها.

وأشار قابيل إلى أن مشروع مدينة الأثاث يشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

وتقام مدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان، بحسب الوزير.

وجدير بالذكر أن شركة مدينة دمياط للأثاث يبلغ رأسمالها 5 مليارات جنيه مصري بنسبة مساهمة مصرية 100% ، وتشمل الجهات المساهمة في الشركة الجديدة، بنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي