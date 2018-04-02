الصين تفرض تعريفات جمركية ردا على الرسوم التي فرضتها أمريكا

القاهرة- وكالات:

أعلنت وزارة المالية الصينية أن الصين فرضت تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجا أمريكيا من بينها لحوم الخنازير المجمدة بالإضافة إلى النبيذ وفواكه معينة والمكسرات ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمونيوم والصلب، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا لرويترز، سيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة اليوم الإثنين وهي تعادل قائمة بتعريفات محتملة على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار نشرتها الصين في 23 مارس.

وفرضت الصين هذه التعريفات وسط توتر تجاري متصاعد بين بكين وواشنطن.

ويستعد الرئيس دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار على سلع صينية بهدف معاقبة بكين بسبب مزاعم أمريكية بأن الصين تتعدى بشكل منهجي على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية وهو ما تنفيه بكين.

ووعدت الصين مرارا بفتح اقتصادها بشكل أكبر ولكن مازالت شركات أجنبية كثيرة تشكو من المعاملة غير العادلة.

وحذرت الصين الولايات المتحدة يوم الخميس من فتح أبواب جهنم والتسبب في سلسلة من الإجراءات الحمائية عبر العالم.