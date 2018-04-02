المجموعة الأفريقية تنتخب مصر لتمثيلها في مفاوضات الزراعة بمنظمة التجارة

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، إن المجموعة الأفريقية لدى منظمة التجارة العالمية قررت بالإجماع إعادة انتخاب مصر كنقطة اتصال للمجموعة فيما يتعلق بمفاوضات الزراعة ومفاوضات نفاد السلع غير الزراعية للأسواق الخارجية، بحسب بيان للوزارة.

وأضاف الوزير أن القرار يأتي انطلاقاً من الدور القيادي الذي تلعبه مصر في القارة الأفريقية، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة التي تضع التوجه نحو إفريقيا على رأس أولوياتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن اختيار مصر في هذا التوقيت لقيادة المجموعة الأفريقية يعد تجديداً للثقة التي توليها إفريقيا لمصر خاصة في ظل المُتغيرات التي يشهدها النظام التجاري متعدد الأطراف وتصاعد النزعات الحمائية لدى الدول المتقدمة، مما يزيد من تعقيد الجولات المُقبِلة من المفاوضات التجارية وعلى الأخص فيما يتعلق بضمان المُعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية.

وقال أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري إن مصر تتولى، بالإضافة إلى نقطة اتصال هذين الملفين في المجموعة الأفريقية مهمة مُنسق مجموعة الدول النامية المستورد الصافي للغذاء ونقطة الاتصال الخاصة بمفاوضات الزراعة في المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية.