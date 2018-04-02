الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال النساجون الشرقيون

كتبت- إيمان منصور:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لها.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم أرسلته للبورصة اليوم الإثنين، أن القرار جاء وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في بداية مارس الماضي، بزيادة رأس المال المرخص من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة 500 مليون جنيه.

وكانت الشركة حققت زيادة في صافي الربح خلال العام الماضي بنسبة 40.2% مقارنة بعام 2016، لتسجل صافي أرباحها 741.8 مليون جنيه مقابل 528.9 مليون جنيه خلال العام السابق له، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة في مارس الماضي.

وتوقعت الشركة أن تصل قيمة استثماراتها خلال العام الجاري إلى 485 مليون جنيه مقابل 400 مليون جنيه استثمارات العام الماضي "استكمالا لسياسة التوسعات التي تنفذها الشركة بإضافة وحدات إنتاجية جديدة".

والنساجون الشرقيون، إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.