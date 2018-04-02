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احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع ويسجل 42.6 مليار دولار في مارس

11:06 ص الإثنين 02 أبريل 2018
احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع ويسجل 42.6 مليار دولار في مارس

البنك المركزى

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 87 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي.

وبحسب بيانات المركزي، قفز الاحتياطي إلى 42.611 مليار دولار بنهاية مارس الماضي ليسجل مستوًى قياسيًا جديدًا مقابل 42.524 مليار دولار بنهاية فبراير.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بنحو 4 مليارات و315 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي.

وتحسنت موارد البلاد من العملة الصعبة خلال العام الماضي، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي المصري تعويم الجنيه

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