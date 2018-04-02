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صعود جديد للدولار في بنك قناة السويس مع بداية التعاملات

10:56 ص الإثنين 02 أبريل 2018
صعود جديد للدولار في بنك قناة السويس مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة والعربي الأفريقي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار في بنك البركة عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وحافظ العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول سعر الدولار عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس الدولار سعر الصرف

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