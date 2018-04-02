ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الاثنين
10:32 ص الإثنين 02 أبريل 2018
كتبت- إيمان منصور:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35%، عند مستوى 17658 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.
ورتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي أمس الأحد، ليصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8%، عند مستوى 17595 نقطة.
الخبر التالى:صعود جديد للدولار في بنك قناة السويس مع بداية التعاملات
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