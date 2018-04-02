 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

علاوة المعاشات أحد السعف السيارات الكهربائية محمد صلاح أوبر وكريم العملية الشاملة 2018

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الاثنين

10:32 ص الإثنين 02 أبريل 2018
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35%، عند مستوى 17658 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

ورتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي أمس الأحد، ليصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8%، عند مستوى 17595 نقطة.

البورصة البنك المركزي

الخبر التالى:

صعود جديد للدولار في بنك قناة السويس مع بداية التعاملات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان