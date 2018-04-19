ًالذهب يستقر في مصر خلال تعاملات اليوم رغم ارتفاعه عالميا

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 662 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 568 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 756 جنيها، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 5296 جنيها.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي مدعومة بموجة صعود في المعادن الصناعية تغذي بواعث القلق من ضغوط تضخمية بينما تقدم التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين دعما إضافيا للمعدن النفيس، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.3% إلى 1353.22 دولار للأوقية (الأونصة) في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1356.30 دولار للأوقية.