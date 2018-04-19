إقبال "ضعيف للغاية" على الشهادات متغيرة العائد الجديدة في الأهلي ومصر

كتبت: منال المصري:

قال مديرو فروع في بنكي الأهلي ومصر، إن الإقبال على شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المتغير، "ضعيف للغاية"، في الأسبوع الأول من طرحها.

"مقارنة بشهادات ذات العائد الثابت 17%، فإن الإقبال على الشهادات الجديدة متغيرة العائد ضعيف جدا"، بحسب ما قاله مدير أحد الفروع، لمصراوي.

كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا يوم الخميس الماضي التوقف، عن إصدار الشهادات ذات العائد الثابت 17%، وإصدار أخرى بعائد متغير يزيد بربع في المائة (0.25%)عن سعر الإيداع في البنك المركزي، مدتها 3 سنوات.

وجاء قرار البنكان استجابة لخفض المركزي أسعار الفائدة 1%، في نهاية مارس الماضي، للمرة الثانية على التوالي، في أقل من شهرين، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

ويعني العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.

وقال مديرو الفروع إن "طبيعة وثقافة عملاء البنكين أنهم لا يفضلون استثمار أموالهم في شهادات ذات سعر متغير، وغير مضمونة العائد، خاصة أن أجل الشهادة طويل، وهو 3 سنوات، وهو ما يجعل العميل مقيد بسعر فائدة غير مضمون لمدة طويلة ".

وبحسب أسعار الفائدة الحالية، فإن الفائدة المتغيرة على الشهادات الجديدة حاليا 17%، لكنها قابلة للانخفاض في حالة قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية مجددا.

وتسمح البنوك باسترداد أصل الشهادات الجديدة بعد مرور 6 أشهر من أصداراها، لكن بعد خصم بعض المصاريف.

وقال مديرو الفروع الذيت تحدث مصراوي معهم، إن الإقبال على الشهادات الثلاتية ذات العائد الثابت 15%، والتي استمر بنكا الأهلي ومصر في طرحها، أفضل من الشهادات الجديدة.

كما أن الإقبال على شهادة بنك الاستثمار القومي ذات العائد الثابت 16.25%، والتي تطرح حصريا في فروع البنك الأهلي، يعتبر جيدا وأفضل من الشهادات متغيرة العائد الجديدة، بحسب مديرو فروع في البنك الأهلي.

"شهادة بنك الاستثمار التي تعرف بشهادة الاستثمار (ب) مدتها عام واحد، ويصرف عائدها كل 3 أشهر، ولذلك يفضلها كثير من العملاء عن الشهادة متغيرة العائد"، بحسب أحد مديرو فروع الأهلي.

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