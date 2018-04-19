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روسيا تطالب بتعويضات في منظمة التجارة عن رسوم الصلب الأمريكية

03:37 م الخميس 19 أبريل 2018
روسيا تطالب بتعويضات في منظمة التجارة عن رسوم الصلب الأمريكية

القاهرة- وكالات:

أظهر بيان روسي نشرته منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، أن روسيا تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة عن قرارها فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، اليوم، تقول الولايات المتحدة إن الرسوم تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإنها تقع خارج اختصاص قواعد منظمة التجارة لكن روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي اعترضوا على ذلك قائلين إن الرسوم هي ”إجراءات حماية“ مما يستلزم تقديم تعويضات لكبرى الدول المصدرة.

ووافقت الولايات المتحدة على التفاوض مع الصين وأبلغت الهند والاتحاد الأوروبي ترحيبها بإجراء ”مناقشة لهذا الأمر أو أي مسألة أخرى“ لكن مع الإصرار على أن مطالب التعويض غير مبررة.

روسيا تعويضات منظمة التجارة رسوم الصلب الأمريكية

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